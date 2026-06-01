KARAGUITAROKE Berck
KARAGUITAROKE Berck samedi 20 juin 2026.
Berck
KARAGUITAROKE
27 Av. du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la fête de la musique avec l’association Tendance Guitare et SI Becarre.
Chansons projetées sur grand écran avec paroles et accords de guitare.
Ouvert à tous
à 20h au KURSAAL .
27 Av. du Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 80 70 48 sibecarre62@gmail.com
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English :
L’événement KARAGUITAROKE Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Clemence LEDOUX
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