Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

KARAGUITAROKE Berck

KARAGUITAROKE Berck samedi 20 juin 2026.

Adresse : 27 Av. du Général de Gaulle

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Berck

KARAGUITAROKE

27 Av. du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique avec l’association Tendance Guitare et SI Becarre.
Chansons projetées sur grand écran avec paroles et accords de guitare.
Ouvert à tous
à 20h au KURSAAL   .

27 Av. du Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 80 70 48  sibecarre62@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement KARAGUITAROKE Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Clemence LEDOUX

À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)