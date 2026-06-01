Berck

KARAGUITAROKE

27 Av. du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique avec l’association Tendance Guitare et SI Becarre.

Chansons projetées sur grand écran avec paroles et accords de guitare.

Ouvert à tous

à 20h au KURSAAL .

27 Av. du Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 80 70 48 sibecarre62@gmail.com

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English :

L’événement KARAGUITAROKE Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Clemence LEDOUX