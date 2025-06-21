Fête de la musique Berck samedi 20 juin 2026.

Berck

Fête de la musique

Place Claude Wilquin Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Au programme

Samedi 20 juin

– 16h-17h30 Kolvin (rock alternatif), place Claude Wilquin

– 18h30-20h30 Bruno Decamp (variété), place Claude Wilquin

– 21h-23h Cover 7 (pop/rock, variété française et internationale), place Claude Wilquin

– 20h KaraGuitareOke (Tendance Guitare et Si Becarre), au Kursaal

Dimanche 21 juin

– 11h-12h Pepper & Sweet (variété/pop/rock/folk), Square Duffit

– 11h-12h Concert du Club Musical Berckois .

Place Claude Wilquin Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Justin Bataille