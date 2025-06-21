Fête de la musique Berck
Fête de la musique Berck samedi 20 juin 2026.
Berck
Fête de la musique
Place Claude Wilquin Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2025-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Au programme
Samedi 20 juin
– 16h-17h30 Kolvin (rock alternatif), place Claude Wilquin
– 18h30-20h30 Bruno Decamp (variété), place Claude Wilquin
– 21h-23h Cover 7 (pop/rock, variété française et internationale), place Claude Wilquin
– 20h KaraGuitareOke (Tendance Guitare et Si Becarre), au Kursaal
Dimanche 21 juin
– 11h-12h Pepper & Sweet (variété/pop/rock/folk), Square Duffit
– 11h-12h Concert du Club Musical Berckois .
Place Claude Wilquin Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Fête de la musique Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Justin Bataille
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