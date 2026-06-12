Mon Village Vacances Danse Expérience Salsa Berck
Mon Village Vacances Danse Expérience Salsa Berck samedi 4 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Danse Expérience Salsa
RDV Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Chaque vendredi pendant les deux mois estivaux, venez profiter de cours de danse variés salsa, bachata, zumba et afro. Quatre univers, quatre rythmes, pour bouger, se défouler et partager un moment convivial tout l’été.
La salsa est une danse festive et chaleureuse née des influences afro-caribéennes et latines.
Elle se danse sur un rythme entraînant et rapide, porté par les percussions et les cuivres.
C’est une danse de partage et d’énergie, où la connexion entre les partenaires est essentielle.
RDV Place de l’Entonnoir
Tarif Gratuit .
RDV Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Danse Expérience Salsa Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX
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