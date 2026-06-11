Berck

Mon Village Vacances Stretching

esplanade parmentier au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le stretching est une discipline douce. Ce cours permet d’augmenter la souplesse générale du corps en assouplissant et en renforçant l’élasticité des tendons et des muscles. Il permet également d’avoir une silhouette affinée et plus harmonieuse puisqu’il allonge légèrement les muscles.

Durée 45min

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Tous les mardis du 07/07 au 25/08 De 9h30 à 10h15

Rendez-vous au pied du Poste de Secours plage centre

La formule comprend

Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, serviette, bouteille d’eau.

GRATUIT Pour les ados/adultes

Inscriptions ici reservation.berck.fr .

esplanade parmentier au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Stretching Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq