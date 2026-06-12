Mon Village Vacances Voyage sensoriel et émotions au bord de l’océan Berck mardi 7 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Voyage sensoriel et émotions au bord de l’océan

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Nouveauté 2026 !

Une parenthèse de détente mêlant visualisation guidée inspirée de l’univers marin et découverte des Fleurs de Bach. Porté par l’ambiance apaisante de la mer, ce moment invite chacun à se reconnecter à ses émotions, à relâcher les tensions et à repartir avec une approche personnalisée adaptée à ses besoins du moment.

Ado/Adulte

Tarif 10€

Durée 1h

Sur réservation. .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Voyage sensoriel et émotions au bord de l’océan Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX