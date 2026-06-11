Berck

Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans

Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Créée et repars avec de superbes souvenirs fait-main de tes vacances à Berck-sur-Mer.

06/07 Fabrication jeu morpion

20/07 Aimants sur bois et coquillage

03/08 Suspension arc en ciel

17/08 Cadre fleuris

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MINIMUM 2 ENFANTS

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (météo, etc).

Rendez-vous

De 14h30 à 15h30

Rendez-vous dans la salle d’animation Mon Village Vacances (au pied du poste de secours)

8€ La formule comprend

Atelier créatif encadré par une créatrice locale.

Inscriptions reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos