Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans Berck
Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans Berck mardi 7 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Créée et repars avec de superbes souvenirs fait-main de tes vacances à Berck-sur-Mer.
06/07 Fabrication jeu morpion
20/07 Aimants sur bois et coquillage
03/08 Suspension arc en ciel
17/08 Cadre fleuris
Durée 1h
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MINIMUM 2 ENFANTS
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (météo, etc).
Rendez-vous
De 14h30 à 15h30
Rendez-vous dans la salle d’animation Mon Village Vacances (au pied du poste de secours)
8€ La formule comprend
Atelier créatif encadré par une créatrice locale.
Inscriptions reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier Créatif 5-8 ans Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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