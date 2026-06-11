Berck

Mon Village Vacances Marche Active Vive

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Cette pratique sportive s’adapte aux bons marcheurs. Elle fait travailler à la fois le souffle, l’endurance et presque tous les muscles du corps. Ce rythme de marche accéléré a pour objectif d’entretenir sa forme.

VIVE plus de 5km/h -Marche sur différents terrains: sable dur, sable fin, bitume…..

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Tous les mardis du 7/07 au 25/08 De 10h30 à 11h15

Au pied du Poste de Secours

La formule comprend

Sortie accompagnée d’un animateur sportif.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, baskets, eau.

GRATUIT Pour les ados/adultes

Inscriptions ici reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Marche Active Vive Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos