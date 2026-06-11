Mon Village Vacances Cardio Dance Berck
Mon Village Vacances Cardio Dance Berck jeudi 9 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Cardio Dance
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Ce cours vous permettra d’améliorer votre endurance et de tonifier votre corps grâce à des chorégraphies simples et rythmées. Une manière ludique et motivante pour faire le plein d’énergie !
Durée 45min
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 3 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Tous les jeudis du 9/07 au 27/08 De 9h30 à 10h15
Rendez-vous au pied du Poste de Secours plage centre
La formule comprend
Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.
Équipement à prévoir
Tenue de sport, serviette, bouteille d’eau.
inscriptions reservation.berck.fr
GRATUIT Pour les ados/adultes .
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Cardio Dance Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq
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