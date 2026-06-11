Berck

Jeux Traditionnels Animations en famille

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Retrouvez le charme des jeux d’antan lors d’un moment de partage accessible à tous. Un espace dédié vous attend avec une sélection de jeux traditionnels en bois à découvrir librement, seul, en famille ou entre amis. Petits et grands pourrons tester leurs habilité, leur sens de la logique et

relever différents défis dans une ambiance détendue et conviviale. Des animateurs seront présents tout au long de l’après-midi pour accompagner les participants et faire découvrir ces activités intemporelles.

Jeudi 9 juillet et mercredi 19 août de 14h30 à 17h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Jeux Traditionnels Animations en famille Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq