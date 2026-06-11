Berck

Balade à vélo

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Retrouvez l’équipe des Berck Cyclos Randonneurs qui vous accompagneront lors d’une balade familiale à vélo au départ de Berck vers ses alentours. Chaque sortie aura sa thématique. Vous aurez également des explications sur le patrimoine de la station et ses communes avoisinantes.

PREVOIR VOTRE VÉLO (gonflé et en bon état) ET UN CASQUE.

Les enfants de 7 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Gratuit

Minimum 3 personnes.

Se présenter 10 minutes avant le départ.

Rendez-vous

Les jeudis du 10/07 au 28/08 de 14h à 16h30 sur réservation .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Balade à vélo Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos