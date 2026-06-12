Mon Village Vacances Cosmic Yoga (Adulte/Ado) Berck
Mon Village Vacances Cosmic Yoga (Adulte/Ado) Berck jeudi 9 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Cosmic Yoga (Adulte/Ado)
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Nouveauté 2026 !
Une parenthèse de détente mêlant visualisation guidée inspirée de l’univers marin et découverte des Fleurs de Bach. Porté par l’ambiance apaisante de la mer, ce moment invite chacun à se reconnecter à ses émotions, à relâcher les tensions et à repartir avec une approche personnalisée adaptée à ses besoins du moment.
Ado/Adulte
Tarif 10€
Durée 1h30
Sur réservation. .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Cosmic Yoga (Adulte/Ado) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX
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