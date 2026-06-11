Village Cirque Atelier d’initiation Berck
Village Cirque Atelier d’initiation Berck vendredi 24 juillet 2026.
Berck
Village Cirque Atelier d’initiation
place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le temps d’un atelier, entrez dans la peau d’un artiste de cirque ! jonglage, équilibre, assiettes, acrobaties … Petits et grands pourront relever des défis amusants et découvrir les secrets des arts du cirque dans une ambiance festive.
Vendredi 24 juillet et 7 août 14h30 à 18h30 Place de l’Entonnoir Gratuit .
place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Village Cirque Atelier d’initiation Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort
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