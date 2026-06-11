Berck

Village Cirque Atelier d’initiation

place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le temps d’un atelier, entrez dans la peau d’un artiste de cirque ! jonglage, équilibre, assiettes, acrobaties … Petits et grands pourront relever des défis amusants et découvrir les secrets des arts du cirque dans une ambiance festive.

Vendredi 24 juillet et 7 août 14h30 à 18h30 Place de l’Entonnoir Gratuit .

place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Village Cirque Atelier d’initiation Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort