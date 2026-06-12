Mon Village Vacances Atelier Découverte des Fleurs de Bach Berck
Mon Village Vacances Atelier Découverte des Fleurs de Bach Berck jeudi 23 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier Découverte des Fleurs de Bach
Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Un moment de découverte sensorielle et de créativité autour des élixirs floraux. Cet atelier vous propose une présentation simple etaccessible des Fleurs de Bach et de leurs bienfaits ainsi qu’une sélection personnalisdée. En fin de séance, repartez avec votre propre flacon personnalisé pour prolonger l’expérience chez vous.
Durée 1h
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
La séance se déroule dans la salle d’animations Mon Village vacances (face mer au pied du poste de secours plage centre).
MIN 3 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Tarif 10€ –
La formule comprend Une séance bien-être avec une thérapeute et conseillère en fleurs de Bach.
Équipement à prévoir Un tapis de sol et une bouteille d’eau. .
Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier Découverte des Fleurs de Bach Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq
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