Berck

Soirée DJ Girl Power

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La soirée Girl Power réunit deux artistes aux univers électro et festifs. DJ reconnue sur les scènes françaises et internationales, JM Marina propose un set énergique mêlant musiques électroniques, créations originales et ambiance club. À ses côtés, Karma, jeune artiste montante des Hauts-de-France, fait vibrer le public avec des sonorités disco et house aux rythmes entraînants. Une soirée dansante, moderne et pleine d’énergie vous attend.

Samedi 25 juillet à partir de 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Soirée DJ Girl Power Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel