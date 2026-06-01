Berck

Baggy Challenge Olympiades en famille

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-07-22

Rires, défis et esprit d’équipe seront au rendez-vous lors de nos olympiades familiales ! Venez affronter les autres équipes à travers des épreuves amusantes et accessible à tous courses déjantés, jeux d’adresse, blind test, défis coopératifs et surprises vous attendent tout au long de l’après-midi. Une animation festive et conviviale pensée pour partage un bon moment en famille.

Mercredi 22 juillet de 15h à 17h Au Bois Magnier Gratuit

Informations et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Baggy Challenge Olympiades en famille Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel