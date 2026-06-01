Baggy Challenge Olympiades en famille Berck
Baggy Challenge Olympiades en famille Berck mercredi 22 juillet 2026.
Berck
Baggy Challenge Olympiades en famille
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-07-22
Rires, défis et esprit d’équipe seront au rendez-vous lors de nos olympiades familiales ! Venez affronter les autres équipes à travers des épreuves amusantes et accessible à tous courses déjantés, jeux d’adresse, blind test, défis coopératifs et surprises vous attendent tout au long de l’après-midi. Une animation festive et conviviale pensée pour partage un bon moment en famille.
Mercredi 22 juillet de 15h à 17h Au Bois Magnier Gratuit
Informations et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Baggy Challenge Olympiades en famille Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel
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