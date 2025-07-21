Berck

Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes

Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous pour un atelier créatif entre ados/adultes. Un moment sympathique d’échange et de convivialité autour d’une création manuelle.

Durée 2h

Tarif 12€

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MINIMUM 2 PERSONNES

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (météo, etc).

Rendez-vous

– Mardi 21/07 (marque page en crochet) de 14h30 à 16h30

– Mardi 18/08 (couronne murale en fleurs séchées) de 10h30 à 12h30

Rendez-vous dans la salle d’animation Mon Village Vacances (au pied du poste de secours)

Tarif 12€

Famille dès 13 ans

Sur réservation .

Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos