Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes Berck
Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes Berck mardi 21 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2025-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Rendez-vous pour un atelier créatif entre ados/adultes. Un moment sympathique d’échange et de convivialité autour d’une création manuelle.
Durée 2h
Tarif 12€
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MINIMUM 2 PERSONNES
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (météo, etc).
Rendez-vous
– Mardi 21/07 (marque page en crochet) de 14h30 à 16h30
– Mardi 18/08 (couronne murale en fleurs séchées) de 10h30 à 12h30
Rendez-vous dans la salle d’animation Mon Village Vacances (au pied du poste de secours)
Tarif 12€
Famille dès 13 ans
Sur réservation .
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier Créatif ados/adultes Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos
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