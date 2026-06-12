Mon Village Vacances Ma Bulle Bien-être au coucher du soleil Berck lundi 20 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Ma Bulle Bien-être au coucher du soleil

Esplanade Parmentier Eole Club Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Séance sportive privilège de détente et de bien-être dans un cadre intimiste et relaxant au coucher du soleil. Ce cours d’une heure est un mélange de Pilates et de stretching.

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

Sur la plage si belle météo, sinon en salle face à la mer.

Nous vous communiquerons le point le RDV exact le jour même en fonction de la météo.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Sur réservation

10€ La formule comprend

Une séance avec coach sportif professionnel. Sur la plage si belle météo, sinon en salle face à la mer.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, serviette de bain ou tapis, bouteille d’eau. .

Esplanade Parmentier Eole Club Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Ma Bulle Bien-être au coucher du soleil Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq