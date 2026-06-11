Mon Village Vacances Manche à air Berck
Mon Village Vacances Manche à air Berck vendredi 17 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Manche à air
Plage Centre Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Des couleurs pleins les yeux !
Rejoignez-nous sur la plage pour vivre une expérience hors du commun la traversée d’un cerf-volant géant !
24/07 et 14/08 à 10h
Accès libre
Rendez-vous sur la plage en face de la place de l’Entonnoir .
Plage Centre Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Mon Village Vacances Manche à air Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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