Mon Village Vacances Manche à air Berck vendredi 17 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Manche à air

Plage Centre Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Des couleurs pleins les yeux !

Rejoignez-nous sur la plage pour vivre une expérience hors du commun la traversée d’un cerf-volant géant !

24/07 et 14/08 à 10h

Accès libre

Rendez-vous sur la plage en face de la place de l’Entonnoir .

Plage Centre Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Mon Village Vacances Manche à air Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos