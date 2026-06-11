Mon Village Vacances Atelier Chant Berck
Mon Village Vacances Atelier Chant Berck jeudi 16 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier Chant
Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Partagez un moment convivial et musical en famille avec notre atelier chant, une expérience unique pour s’amuser, harmoniser vos voix et créer des souvenirs inoubliables ensemble !
À partir de 12 ans
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MINIMUM 2 personnes
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Les mercredis 16/07 et 27/08 de 14h30 à 16h
Rendez-vous dans la salle d’animations Mon Village Vacances au pied du poste de secours..
10€ sur réservation .
Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier Chant Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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