Berck

Mon Village Vacances Atelier Chant

Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Partagez un moment convivial et musical en famille avec notre atelier chant, une expérience unique pour s’amuser, harmoniser vos voix et créer des souvenirs inoubliables ensemble !

À partir de 12 ans

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MINIMUM 2 personnes

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Les mercredis 16/07 et 27/08 de 14h30 à 16h

Rendez-vous dans la salle d’animations Mon Village Vacances au pied du poste de secours..

10€ sur réservation .

Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier Chant Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos