Mon Village Vacance Pêche à pied Berck
Mon Village Vacance Pêche à pied Berck mardi 14 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacance Pêche à pied
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Partez à la découverte des trésors du bord de mer lors d’une sortie ludique et éducative de pêche à pied ! Accompagnés d’un animateur, les enfants apprendront à observer les coquillages, petits crustacés et autres habitants de l’estran tout en découvrant les bons gestes pour respecter la nature et le milieu marin. Une activité conviviale entre exploration, découverte et amusement les pieds dans l’eau. 1 accompagnateur maximum matériel fourni.
-Mardis 14/07 et 28/07
De 17h à 18h30
-Vendredis 14/08
De 9h à 10h30
Vendredi 21/08
De 10h30 à 12h
sur réservation
Réservation sur reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacance Pêche à pied Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Clemence LEDOUX
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