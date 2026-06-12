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Mon Village Vacances Échappée belle en Baie d’Authie (Ado/Adulte) Berck

Mon Village Vacances Échappée belle en Baie d’Authie (Ado/Adulte) Berck lundi 13 juillet 2026.

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Berck

Mon Village Vacances Échappée belle en Baie d’Authie (Ado/Adulte)

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Nouveauté 2026 !

Échappée Belle en Baie d’Authie vous invite à vivre une parenthèse de détente entre ciel et mer. Au fil d’une balade douce, laissez-vous guider à travers des exercices de respiration, de mouvements du corps et de connexion aux éléments naturels pour relâcher les tensions et apaiser le mental. Un moment ressourçant, accessible à tous, pour se recentrer et profiter pleinement du calme exceptionnel de la baie.

Ado/Adulte
Tarif 10€
Durée 1h30

Sur réservation.   .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Échappée belle en Baie d’Authie (Ado/Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX

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