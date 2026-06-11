Feu d’Artifice du 14 juillet Berck
Feu d’Artifice du 14 juillet Berck mardi 14 juillet 2026.
Berck
Feu d’Artifice du 14 juillet
Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le feu d’artifice se déroule sur la plage centre à 23h00 .
Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Feu d’Artifice du 14 juillet Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet
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