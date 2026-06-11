Berck

Feu d’Artifice du 14 juillet

Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le feu d’artifice se déroule sur la plage centre à 23h00 .

Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Feu d’Artifice du 14 juillet Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet