The Police Vibrations Tribute The Police Berck
The Police Vibrations Tribute The Police Berck samedi 11 juillet 2026.
Berck
The Police Vibrations Tribute The Police
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Porté par quatre musiciens passionnés et expérimentés, The Police Vibrations fait revivre l’univers mythique de The Police avec fidélité et énergie. Des incontournables comme Roxanne, Message in a Bottle ou Every Breath You Take rythment ce concert aux sonorités authentiques.
Inspiré des performances live du groupe original, le spectacle mise sur l’interaction avec le public pour offrir une soirée intense, festive et pleine de nostalgie.
Samedi 11 juillet Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement The Police Vibrations Tribute The Police Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel
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