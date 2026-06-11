Berck

Concert Funky Ducks

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Avec leurs sonorités disco-funk et leur énergie débordante, les Funky Ducks promettent une soirée 100 % festive et dansante. Porté par sept musiciens sur scène, le groupe enchaîne les plus grands tubes des Jackson Five, Earth, Wind & Fire, Jamiroquai ou encore Bruno Mars. Un concert live rythmé par le groove, la bonne humeur et l’envie de chanter et danser ensemble.

Mardi 14 juillet Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Funky Ducks Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel