Berck

Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Vous découvrirez des espaces naturels préservés à couper le souffle. Cette balade de 4,5km vous emmènera à la découverte des grands espaces sauvages de la Baie d’Authie ; une sortie ludique et divertissante en famille ou entre amis.

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 6 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Les samedis 11/07 et 25/07 à 14h

8/08 à 13h30

durée 1h30

Tarif 14,50€ pour les + 12 ans et adultes, gratuit pour les moins de 6 ans et 7.50€ pour les 6-12 ans

Équipement à prévoir

Bottes ou chaussures pouvant aller dans l’eau et la vase.

Réservation sur https://reservation.berck.fr/ .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos