Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie Berck
Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie Berck samedi 11 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Vous découvrirez des espaces naturels préservés à couper le souffle. Cette balade de 4,5km vous emmènera à la découverte des grands espaces sauvages de la Baie d’Authie ; une sortie ludique et divertissante en famille ou entre amis.
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 6 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Les samedis 11/07 et 25/07 à 14h
8/08 à 13h30
durée 1h30
Tarif 14,50€ pour les + 12 ans et adultes, gratuit pour les moins de 6 ans et 7.50€ pour les 6-12 ans
Équipement à prévoir
Bottes ou chaussures pouvant aller dans l’eau et la vase.
Réservation sur https://reservation.berck.fr/ .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Escapade en Baie d’Authie Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos
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