Berck

Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT

place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Quand le cirque rencontre la magie et le théâtre de rue … EXIT raconte l’histoire de deux marionnettes oubliées qui décident de couper les fils pour partir à la découverte de leur liberté. Porté par Irène et Hugo, ce spectacle sans parole mêle acrobaties aériennes, jonglage, mime et illusion dans l’univers poétique et accessible à toute la famille. Au fil des scènes, humour, surprises et performances s’enchainent pour embarquer le public dans une aventure visuelle plein d’émotion et d’imaginaire. Un rendez-vous original à découvrir en famille, entre rêve et spectacle vivant.

Lundi 13 juillet 15h30 à 17h30 Place de l’Entonnoir Gratuit .

place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort