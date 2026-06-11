Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT Berck
Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT Berck lundi 13 juillet 2026.
Berck
Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT
place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Quand le cirque rencontre la magie et le théâtre de rue … EXIT raconte l’histoire de deux marionnettes oubliées qui décident de couper les fils pour partir à la découverte de leur liberté. Porté par Irène et Hugo, ce spectacle sans parole mêle acrobaties aériennes, jonglage, mime et illusion dans l’univers poétique et accessible à toute la famille. Au fil des scènes, humour, surprises et performances s’enchainent pour embarquer le public dans une aventure visuelle plein d’émotion et d’imaginaire. Un rendez-vous original à découvrir en famille, entre rêve et spectacle vivant.
Lundi 13 juillet 15h30 à 17h30 Place de l’Entonnoir Gratuit .
place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Compagnie Circ’onirico Spectacle EXIT Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort
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