Berck

Mon Village Vacances Sophrologie

Esplanade Parmentier Salle D’Activité Mvv Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez la sophrologie et ses bienfaits. La sophrologie est une pratique psycho-corporelle qui vise l’équilibre entre le corps, l’esprit et les émotions.

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

RDV dans la salle d’animation face mer au pied du poste de secours plage centre.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Tarif 10€

Durée 1h

Équipement à prévoir tenue confortable, tapis de sol, bouteille d’eau. .

Esplanade Parmentier Salle D’Activité Mvv Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Sophrologie Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq