Mon Village Vacances Initiation au roller Berck
Mon Village Vacances Initiation au roller Berck jeudi 16 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Initiation au roller
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Retrouvez l’équipe des Rollerstones pour une initiation au roller en famille. Cette séance pratique d’agilité vous apprendra les techniques du patin à roulettes: déplacements, obstacles, freinage. Une activité ludique en toute convivialité et adaptée au niveau de chacun.
Famille dès 6 ans.
Tarif 14,50€
Sur Réservation .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Initiation au roller Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos
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