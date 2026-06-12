Berck

Mon Village Vacances Initiation au roller

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Retrouvez l’équipe des Rollerstones pour une initiation au roller en famille. Cette séance pratique d’agilité vous apprendra les techniques du patin à roulettes: déplacements, obstacles, freinage. Une activité ludique en toute convivialité et adaptée au niveau de chacun.

Famille dès 6 ans.

Tarif 14,50€

Sur Réservation .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Initiation au roller Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos