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Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck

Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Berck

Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte)

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Nouveauté 2026 !

Partez à la découverte de la Baie d’Authie lors d’une balade ressourçante mêlant observation de la nature, lecture des paysages et moment de détente. Accompagnée d’un guide spécialiste, cette micro-aventure vous invite à ralentir, respirer et profiter pleinement des grands espaces dans une ambiance apaisante.

Adulte
Tarif 10€
Durée 1h30

Sur réservation.   .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX

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