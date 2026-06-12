Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck
Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck vendredi 17 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte)
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Nouveauté 2026 !
Partez à la découverte de la Baie d’Authie lors d’une balade ressourçante mêlant observation de la nature, lecture des paysages et moment de détente. Accompagnée d’un guide spécialiste, cette micro-aventure vous invite à ralentir, respirer et profiter pleinement des grands espaces dans une ambiance apaisante.
Adulte
Tarif 10€
Durée 1h30
Sur réservation. .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mon Village Vacances Marche Vivantielle en Baie d’Authie (Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX
À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)
- Olli CINOS Berck 25 juin 2026
- Journée des Peintres dans la rue Berck 28 juin 2026
- Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck 5 juillet 2026
- Mon Village Vacances Danse Expérience Zumba Berck 10 juillet 2026
- The Police Vibrations Tribute The Police Berck 11 juillet 2026