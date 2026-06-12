Mon Village Vacances Danse Expérience Bachata Berck
Mon Village Vacances Danse Expérience Bachata Berck vendredi 17 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Danse Expérience Bachata
RDV Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Chaque vendredi pendant les deux mois estivaux, venez profiter de cours de danse variés salsa, bachata, zumba et afro. Quatre univers, quatre rythmes, pour bouger, se défouler et partager un moment convivial tout l’été.
La bachata est une danse sensuelle et fluide originaire de République dominicaine.
Elle se danse sur un rythme doux et romantique, marqué par la guitare et les percussions légères.
C’est une danse de connexion et d’émotion, où les mouvements sont simples mais expressifs.
RDV Place de l’Entonnoir
Tarif Gratuit .
RDV Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Danse Expérience Bachata Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX
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