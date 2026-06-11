Berck

Morphine joue Indochine

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Morphine vous plonge dans l’univers mythique d’Indochine à travers un concert intense et fidèle à l’esprit du groupe. Porté par Sébastien, véritable sosie vocal de Nicola Sirkis, le groupe revisite plus de 40 ans de tubes avec énergie et passion. Jeux de scène, ambiance rock et grands classiques promettent une soirée immersive, entre nostalgie et émotions, pour les fans comme pour le grand public.

Vendredi 18 juillet Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Morphine joue Indochine Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel