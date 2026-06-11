Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck
Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck vendredi 17 juillet 2026.
Berck
Escrime sportive et artistique atelier d’initiative
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
En garde ! Venez découvrir l’univers captivant de l’escrime à travers des ateliers mêlant technique, précision et spectacle. Une initiation originale pour manier le sabre comme un vrai mousquetaire. Le matériel est fourni (sabres, masques, vestes). Session ouverte à tous, en continu.
Vendredi 17 juillet et 14 août de 14h30 à 17h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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