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Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck

Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Berck

Escrime sportive et artistique atelier d’initiative

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

En garde ! Venez découvrir l’univers captivant de l’escrime à travers des ateliers mêlant technique, précision et spectacle. Une initiation originale pour manier le sabre comme un vrai mousquetaire. Le matériel est fourni (sabres, masques, vestes). Session ouverte à tous, en continu.

Vendredi 17 juillet et 14 août de 14h30 à 17h Place de l’Entonnoir Gratuit   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos

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