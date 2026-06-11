Berck

Escrime sportive et artistique atelier d’initiative

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

En garde ! Venez découvrir l’univers captivant de l’escrime à travers des ateliers mêlant technique, précision et spectacle. Une initiation originale pour manier le sabre comme un vrai mousquetaire. Le matériel est fourni (sabres, masques, vestes). Session ouverte à tous, en continu.

Vendredi 17 juillet et 14 août de 14h30 à 17h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Escrime sportive et artistique atelier d’initiative Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos