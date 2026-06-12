Berck

Mon Village Vacances Qi Gong (Ado/Adulte)

Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Johan vous invite à découvrir une séance de Qi Gong. Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Attention n’oubliez pas votre tapis de sol et votre une bouteille d’eau.

Le point de RDV vous sera communiqué en début d’après-midi en fonction de la météo.

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Tarif 10€

La formule comprend une séance de Qi Gong avec un coach sportif. Sur la plage si belle météo, sinon en salle face à la mer.

Équipement à prévoir

Une tenue de sport, un tapis de sol, une bouteille d’eau. .

Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Qi Gong (Ado/Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq