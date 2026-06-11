Berck

Initiation BMX, draisienne & parcours vélo

Espace Rose des Vents Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Prêts à pédaler comme des pros ? Les petits riders pourront tester draisiennes, modules BMX et parcours vélo dans un espace sécurisé. Entre sensations, défis et apprentissage ludique, une animation parfaite pour se dépenser tout en s’amusant. Vélos et casque fournis. Accessible dès 2ans selon l’activité.

Lundi 20 juillet et 03 août De 14h à 18h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Espace Rose des Vents Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Initiation BMX, draisienne & parcours vélo Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq