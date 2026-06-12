Berck

Mon Village Vacances Danse Expérience Afro Motion

RDV Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Chaque vendredi pendant les deux mois estivaux, venez profiter de cours de danse variés salsa, bachata, zumba et afro. Quatre univers, quatre rythmes, pour bouger, se défouler et partager un moment convivial tout l’été.

La danse afro s’inspire des traditions et des rythmes africains, riches et puissants.

Elle se danse sur des musiques énergiques aux percussions profondes, qui invitent au lâcher-prise.

C’est une danse libre, ancrée et vibrante, qui met en valeur le corps et l’expression personnelle.

RDV Place de l’Entonnoir

Tarif gratuit .

RDV Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Danse Expérience Afro Motion Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX