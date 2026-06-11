Berck

Les Minis Explorateurs

place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Aidez Marin à retrouver Opale ! Partez en famille dans les rues de Berck pour relever de nombreuses missions photos mystères, énigmes, défis et jeux d’observation rythmeront cette aventure accessible à tous. Saurez-vous retrouver le code final et découvrira la cachette d’Opale ?

Infos et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances .

Mercredi 29 juillet 10h à 12h Accueil Mon Village Vacances Gratuit Sur inscription .

place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Les Minis Explorateurs Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort