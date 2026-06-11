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Niko’s Friend Trivolley Berck

Niko’s Friend Trivolley Berck samedi 8 août 2026.

Adresse : Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Berck

Niko’s Friend Trivolley

Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Du sport, du sable et une ambiance survoltée ! venez assister ou participer à ce tournoi devenu incontournable, ou esprit d’équipe, challenge et bonne humeur sont au rendez-vous toute la journée. Sur réservation (informations aux terrains de beach-volley)
Samedi 8 et dimanche 9 août 10h à 18h Sur la plage gratuit   .

Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Niko’s Friend Trivolley Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos

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