Berck

Niko’s Friend Trivolley

Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Du sport, du sable et une ambiance survoltée ! venez assister ou participer à ce tournoi devenu incontournable, ou esprit d’équipe, challenge et bonne humeur sont au rendez-vous toute la journée. Sur réservation (informations aux terrains de beach-volley)

Samedi 8 et dimanche 9 août 10h à 18h Sur la plage gratuit .

Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Niko’s Friend Trivolley Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos