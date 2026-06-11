Niko’s Friend Trivolley Berck
Niko’s Friend Trivolley Berck samedi 8 août 2026.
Berck
Niko’s Friend Trivolley
Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Du sport, du sable et une ambiance survoltée ! venez assister ou participer à ce tournoi devenu incontournable, ou esprit d’équipe, challenge et bonne humeur sont au rendez-vous toute la journée. Sur réservation (informations aux terrains de beach-volley)
Samedi 8 et dimanche 9 août 10h à 18h Sur la plage gratuit .
Espace Hagneré sur la plage à côté du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Niko’s Friend Trivolley Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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