Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte) Berck
Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte) Berck mardi 4 août 2026.
Berck
Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte)
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Nouveauté 2026 !
Un moment de bien-être accessible à tous, mêlant exercices de respiration, relaxation guidée et auto-massage des mains pour relâcher les tensions, apaiser le corps et calmer l’esprit en douceur.
Ado/Adulte
Tarif 10€
Durée 1h
Sur réservation. .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX
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