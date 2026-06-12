Berck

Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte)

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Nouveauté 2026 !

Un moment de bien-être accessible à tous, mêlant exercices de respiration, relaxation guidée et auto-massage des mains pour relâcher les tensions, apaiser le corps et calmer l’esprit en douceur.

Ado/Adulte

Tarif 10€

Durée 1h

Sur réservation. .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Évasion Marine Rituel bien être complet (Ado/Adulte) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX