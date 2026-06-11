Berck

Soirée DJ

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août à partir de 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Soirée DJ Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel