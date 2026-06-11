Soirée DJ Berck
Soirée DJ Berck samedi 1 août 2026.
Berck
Soirée DJ
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août à partir de 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée DJ Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel
À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)
- Olli CINOS Berck 25 juin 2026
- Journée des Peintres dans la rue Berck 28 juin 2026
- Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck 5 juillet 2026
- Mon Village Vacances Danse Expérience Zumba Berck 10 juillet 2026
- The Police Vibrations Tribute The Police Berck 11 juillet 2026