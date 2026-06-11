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Abba For Ever Berck

Abba For Ever Berck samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Berck

Abba For Ever

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Revivez la magie des années disco avec Abba For Ever, un spectacle hommage au groupe légendaire ABBA. Costumes flamboyants, chorégraphies soignées et interprétations vocales fidèles recréent l’énergie et l’élégance des années 70. Entre tubes incontournables et ambiance festive, le show plonge le public dans un univers scintillant pour une soirée dansante, immersive et résolument nostalgique.

Samedi 15 août Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Abba For Ever Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel

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