Abba For Ever Berck
Abba For Ever Berck samedi 15 août 2026.
Berck
Abba For Ever
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Revivez la magie des années disco avec Abba For Ever, un spectacle hommage au groupe légendaire ABBA. Costumes flamboyants, chorégraphies soignées et interprétations vocales fidèles recréent l’énergie et l’élégance des années 70. Entre tubes incontournables et ambiance festive, le show plonge le public dans un univers scintillant pour une soirée dansante, immersive et résolument nostalgique.
Samedi 15 août Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Abba For Ever Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel
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