Berck

Philly’s Hot Loardes Walkin’

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Ambiance américaine et swing n’roll au programme avec les Philly’s Hot Loaders ! Au rythme des cuivres, des percussions et des chorégraphies décalées, cette fanfare déambulatoire transforme le front de mer en véritable piste de danse. Entre musique live, humour et interaction avec le public, les artistes embarqueront petits et grands dans un univers festif inspiré des drive-in et des années rock’n’roll.

Mardi 18 août A 15h30 et 17h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Philly’s Hot Loardes Walkin’ Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel