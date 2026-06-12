Mon Village Vacances Atelier carte postale Berck
Mon Village Vacances Atelier carte postale Berck jeudi 20 août 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier carte postale
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Un atelier créatif et ludique pour laisser cours à ton imagination. Réalise une carte pleine de couleurs, à offrir ou à envoyer à quelqu’un qui te tient à coeur ! Activité encadrée par une artiste locale.
De 8 à 12 ans 10€/enfant
Durée 1h30
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 2 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Jeudi 20/08 De14h30 à 16h30 Sur réservation
Rendez-vous dans la salle d’activité Mon Village Vacances (au pied du poste de secours).
La formule comprend
Atelier créatif encadré par un animateur Mon Village Vacances.
Réservation sur https://reservation.berck.fr/ .
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier carte postale Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq
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