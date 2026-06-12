Berck

Mon Village Vacances Atelier carte postale

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un atelier créatif et ludique pour laisser cours à ton imagination. Réalise une carte pleine de couleurs, à offrir ou à envoyer à quelqu’un qui te tient à coeur ! Activité encadrée par une artiste locale.

De 8 à 12 ans 10€/enfant

Durée 1h30

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Jeudi 20/08 De14h30 à 16h30 Sur réservation

Rendez-vous dans la salle d’activité Mon Village Vacances (au pied du poste de secours).

La formule comprend

Atelier créatif encadré par un animateur Mon Village Vacances.

Réservation sur https://reservation.berck.fr/ .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier carte postale Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq