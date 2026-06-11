Berck

Feu d’Artifice du 15 août

Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Feu d’artifice tiré à 22h30 sur la plage centre .

Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu d’Artifice du 15 août Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet