Feu d’Artifice du 15 août Berck
Feu d’Artifice du 15 août Berck samedi 15 août 2026.
Berck
Feu d’Artifice du 15 août
Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Feu d’artifice tiré à 22h30 sur la plage centre .
Espace Rose des Vents Esplanade Parmentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Feu d’Artifice du 15 août Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet
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