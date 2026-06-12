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Mon Village Vacances Éveil du corps et relaxation face à la mer (Adulte/Ado) Berck

Mon Village Vacances Éveil du corps et relaxation face à la mer (Adulte/Ado) Berck mardi 18 août 2026.

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Berck

Mon Village Vacances Éveil du corps et relaxation face à la mer (Adulte/Ado)

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Nouveauté 2026 !

Une parenthèse apaisante au bord de l’eau, mêlant yoga doux et relaxation guidée au rythme des vagues. Une séance complète pour relâcher les tensions, respirer pleinement et se reconnecter à soi en douceur.

Ado/Adulte
Tarif 10€
Durée 1h

Sur réservation.   .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Éveil du corps et relaxation face à la mer (Adulte/Ado) Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX

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