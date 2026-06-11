Berck

Brocante des enfants

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les petits vendeurs prennent le contrôle ! Jeux, jouets, livres et trésors d’enfance attendent une seconde vie dans cette brocante conviviale pensé spécialement pour lesenfants

Vendredi 21 août 8h à 17h Place de l’Entonnoir 8€ les 4 mètres

Inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances à partir du 15 juillet .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Brocante des enfants Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet