Brocante des enfants Berck
Brocante des enfants Berck vendredi 21 août 2026.
Berck
Brocante des enfants
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les petits vendeurs prennent le contrôle ! Jeux, jouets, livres et trésors d’enfance attendent une seconde vie dans cette brocante conviviale pensé spécialement pour lesenfants
Vendredi 21 août 8h à 17h Place de l’Entonnoir 8€ les 4 mètres
Inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances à partir du 15 juillet .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Brocante des enfants Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet
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