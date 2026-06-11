Berck

Concert Celui qui chante

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ce spectacle est un hommage à Michel Berger, grande figure de la chanson française. Il reprend ses titres emblématiques comme Paradis blanc ou La groupie du pianiste, et revient sur son parcours d’auteur-compositeur ainsi que ses collaborations avec France Gall, Johnny Hallyday et Véronique Sanson. Un concert émouvant pour redécouvrir son répertoire.

Samedi 22 août Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Concert Celui qui chante Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel