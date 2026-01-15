Le rap est une musique de vieux Berck
Le rap est une musique de vieux Berck samedi 13 juin 2026.
Berck
Le rap est une musique de vieux
50 avenue Gabriel Péri Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Atelier d’écriture à 10h30, conférence à 16h et open Mic à 18h.
A la médiathèque de Berck-sur-Mer à destination des adolescents et des adultes.
Infos et réservation sur mediatheques.ca2bm.fr .
50 avenue Gabriel Péri Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement Le rap est une musique de vieux Berck a été mis à jour le 2026-01-15 par Clemence LEDOUX
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