Berck

Le rap est une musique de vieux

50 avenue Gabriel Péri Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Atelier d’écriture à 10h30, conférence à 16h et open Mic à 18h.

A la médiathèque de Berck-sur-Mer à destination des adolescents et des adultes.

Infos et réservation sur mediatheques.ca2bm.fr .

50 avenue Gabriel Péri Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement Le rap est une musique de vieux Berck a été mis à jour le 2026-01-15 par Clemence LEDOUX