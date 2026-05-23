5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné) Saint-Chamond
5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné) Saint-Chamond jeudi 11 juin 2026.
Saint-Chamond
5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné)
place de la Liberté Saint-Chamond Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 12:35:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
La capitale du Gier accueille le départ de la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné).
Un village départ et de nombreuses animations sont prévus pour l’occasion…
.
place de la Liberté Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The capital of the Gier region hosts the start of the 5th stage of the Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné).
A start village and numerous events are planned for the occasion…
L’événement 5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné) Saint-Chamond a été mis à jour le 2026-05-23 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Saint-Chamond (Loire)
- Marchés du centre ville Place de la Liberté Saint-Chamond 2 octobre 2026
- Marché de Fonsala Quartier Fonsala Saint-Chamond 2 octobre 2026
- Marché d’Izieux Quartier Izieux Saint-Chamond 2 octobre 2026