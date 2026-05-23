Saint-Chamond

5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné)

place de la Liberté Saint-Chamond Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 12:35:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

La capitale du Gier accueille le départ de la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné).

Un village départ et de nombreuses animations sont prévus pour l’occasion…

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place de la Liberté Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 31 05 05 ville@saint-chamond.fr

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English :

The capital of the Gier region hosts the start of the 5th stage of the Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné).

A start village and numerous events are planned for the occasion…

L’événement 5ème étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes (ex-critérium du Dauphiné) Saint-Chamond a été mis à jour le 2026-05-23 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès