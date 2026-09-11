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AGENDA · La Chapelle-sur-Dun

5ème Festival Au tour des mots etc. Lin’stant Gourmand La Chapelle-sur-Dun

samedi 12 septembre 2026 · Lin'stant Gourmand · La Chapelle-sur-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Lin'stant Gourmand
Adresse
321 Grande Rue
Ville
76740 La Chapelle-sur-Dun
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Chapelle-sur-Dun

5ème Festival Au tour des mots etc.

Lin’stant Gourmand 321 Grande Rue La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.
Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…

Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!

Programme des animations à la Chapelle sur Dun le samedi 12 septembre
14h les mots contés cuisinés
Atelier enfant 5-12 ans, par Pascale Lecauchois
A L’instant gourmand Durée 2h sur réservation   .

Lin’stant Gourmand 321 Grande Rue La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie   asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.

L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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