5ème Festival Au tour des mots etc. Lin’stant Gourmand La Chapelle-sur-Dun
samedi 12 septembre 2026 · Lin'stant Gourmand · La Chapelle-sur-Dun
Informations pratiques
La Chapelle-sur-Dun
5ème Festival Au tour des mots etc.
Lin’stant Gourmand 321 Grande Rue La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.
Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…
Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!
Programme des animations à la Chapelle sur Dun le samedi 12 septembre
14h les mots contés cuisinés
Atelier enfant 5-12 ans, par Pascale Lecauchois
A L’instant gourmand Durée 2h sur réservation .
Lin’stant Gourmand 321 Grande Rue La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr
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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.
L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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