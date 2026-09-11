Visite libre du jardin Terre d’Accord Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun
vendredi 18 septembre 2026 · Sente Cauvillaise · La Chapelle-sur-Dun
Informations pratiques
La Chapelle-sur-Dun
Visite libre du jardin Terre d’Accord
Sente Cauvillaise Jardin d’art Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dans son jardin-atelier de la Chapelle-sur-Dun, le sculpteur Robert Arnoux fait appel aux forces de la nature pour créer. C’est l’élément central qui guide l’artiste dans un univers bien à lui où il met en scène une communauté d’une soixantaine de personnages épurés à taille humaine. Inclassable, il a déjà exposé dans des galeries, mais aussi au sein des jardins de Bagatelle, Saint-Jean-de-Beauregard ou Annevoie, en Belgique. Installé depuis 12 ans dans cette région préservée de la Côte d’Albâtre, il ne manque pas de se référer aux abstractions de Brancusi. Mais cet ancien peintre, spécialisé dans les fresques, nourrit aujourd’hui son art dans ce qu’il nomme sa Terre d’Accord . Il y compose une symphonie humaine insérée dans le végétal. Ses groupes de sculptures prennent ainsi vie dans des massifs d’hortensias, entre les bassins et les arbres de son domaine et nous raconte l’histoire des hommes de la naissance jusqu’à la fin de la vie sur terre et après. Lors de la visite, vous serez immergés dans l’atmosphère de régénération et d’émergence des quatre jardins (jardin du Feu, de l’Eau, de la Terre et les deux jardins du Ciel de la Terre). La visite se termine par la découverte de l’atelier du sculpteur.
Visite libre du jardin dès 14h30. Sur réservation. .
Sente Cauvillaise Jardin d’art Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18 contact@terredaccord.com
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English : Visite libre du jardin Terre d’Accord
L’événement Visite libre du jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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